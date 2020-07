Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) serait dans le prochain Far Cry

Si les fans de Far Cry 3 ont toujours un espoir que Michael Mando reprenne le rôle de Vaas Montenegro dans un nouvel épisode, une autre rumeur laisse penser qu'un acteur qu'il côtoie sur les plateaux depuis plusieurs années pourrait bien avoir été recruté par Ubisoft...

À voir aussi : Hyper Scape : On a joué au prochain Battle Royale d'Ubisoft, nos impressions intriguées

Tout est parti d'une déclaration. Giancarlo Esposito confiait cette semaine dans une interview accordée à Collider qu'il avait participé, à travers un nouveau type de performance, à un jeu vidéo très important dont il ne pouvait pas encore parler.

L'acteur américain de soixante-deux ans, qu'on a pu voir au cinéma dans King of New York, Do the Right Thing, ou encore Malcolm X s'est vraiment fait un nom auprès du grand public pour le rôle de Gustavo Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul. Il a également tourné dans The Mandalorian et sera dans la deuxième saison de The Boys. Et à chaque fois, il incarne quelqu'un de très méchant.

Les méchants sont l'attraction principale de la série Far Cry, depuis un troisième épisode fantastique dans lequel brillait un acteur canadien lui aussi dans Better Call Saul, où il campe le très désespéré Ignacio "Nacho" Varga : Michael Mando.

Et cela semble presque tomber sous le sens : selon Gamereactor, qui a depuis retiré son article, ce qui peut donner un indice, Giancarlo Esposito aurait travaillé sur Far Cry 6. Ce qui, étant donné la facilité qu'il a à exprimer une haine froide et statique qui donne envie de se cacher dans un terrier. Ce serait à coup sûr très vendeur.

On rappelle qu'une autre rumeur prévoit la révélation de cet hypothétique nouveau Far Cry, qui changerait encore de cadre, pour le 12 juillet prochain, lors de l'Ubisoft Forward. Alors si c'est le cas, nous seront très vite fixés. Quant aux frères poulets...

[Via]