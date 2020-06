RUMEUR. Bientôt révélé, Far Cry 6 abandonnerait les USA

Ils sont cinq. Cinq AAA prévus par Ubisoft pour l'année fiscale débutée en plein confinement. Quatre d'entre eux nous sont connus (Ubisoft : Cinq AAA commercialisés d'ici le 31 mars 2021, déjà 11 jeux à plus de 10 millions de ventes). Le cinquième devrait, somme toute, ne pas vous étonner.

Selon Gamereactor.dk, le dernier gros projet d'Ubisoft non-annoncé pour la période allant jusqu'au 31 mars 2021 serait tout simplement un Far Cry, que nous appellerons, pour simplifier les choses, Far Cry 6.

Il compléterait le line-up aux côtés d'Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion et Gods & Monsters et serait présenté dans un mois :

Le dernier jeu prévu pour sortir avant avril (à moins qu'Ubisoft ne décide qu'il s'agit du titre qui doit être repoussé à cause du COVID-19 ou qu'il y a trop de AAA commercialisés durant une période trop restreinte) est Far Cry. Je ne souhaite pas ruiner les plans d'Ubisoft en donnant toutes les informations, mais je peux vous dire avec certitude que ceux qui n'ont pas aimé le cadre nord-américain de Far Cry 5 devraient trouver celui-ci bien plus intéressant lorsqu'il sera révélé, durant la présentation d'Ubisoft le 12 juillet.

Far Cry 5 étant sorti en mars 2018 et le post-apocalyptique Far Cry : New Dawn, qui en reprenait de nombreux éléments, en février 2019. La licence est importante pour la société d'Yves Guillemot, le timing d'un début d'année 2021 pourrait sembler logique. Quant à l'environnement, puisque la série a pris pour habitude de voyager entre les îles tropicales, l'Afrique ou encore le Tibet, il ne serait une fois encore pas étonnant de se retrouver perdu loin du Montana.

MAIS rien n'a été confirmé du tout. Il s'agit pour l'instant d'une rumeur qu'Ubisoft n'a pas commenté. Si l'on souhaite s'assurer que tout est vrai, il faudra s'asseoir devant son Internet pour l'Ubisoft Forward qui démarrera le 12 juillet à 21h00.

