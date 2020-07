Ghost of Tsushima dévoile un extrait de sa bande-son, entre orient et occident

Maintenant que la (grosse) cartouche The Last of Us Part II est derrière nous, les mordus d'exclusivités se tournent vers le toujours très mystérieux Ghost of Tsushima pour s'offrir un peu d'évasion, sur un archipel qui se refuse pour le moment aux touristes occidentaux que nous sommes.

Alors, comme la musique adoucit les moeurs (et même les bêtes les plus sauvages aux dires de certains), Sony nous offre aujourd'hui un extrait de la bande originale et sans doute pentatonique de Ghost of Tsushima.

Le morceau "The Way of the Ghost", composé par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi (ce dernier ayant participé à de nombreux long-métrages depuis les années 1980) dévoile sans mal la patte du Japonais, dans une mélodie entre orchestrations occidentales et shamisen, sur laquelle Clare Uchima pose sa douce voix.

Voilà qui nous donnera l'occasion de rêver encore quelques jours, alors que Ghost of Tsushima viendra nous rappeler la violence d'un archipel pré-unifié, le 17 juillet prochain, exclusivement sur PlayStation 4. Et avant ça, n'oubliez pas notre test joniwanesque qui fera des étincelles dès sa parution le 14 juillet à 16h00 pétantes !

Et "banzaï", comme le disait Moustique.