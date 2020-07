Fallout : Une série télévisée prévue chez Amazon, les créateurs de Westworld aux commandes

Le Jeu Vidéo est-il l'avenir de la télévision ? On vous laisse y réfléchir et nous rendre votre copie dans quatre heures, après avoir appris qu'une autre licence, et pas la moins réputée, devrait se voir portée sur le petit écran par des auteurs au background solide.

Bethesda a annoncé ce jeudi 2 juillet qu'Amazon Studios et la société de production Kilter Films travaillaient au développement d'une série télévisée Fallout. La licence, née en 1997 chez Interplay, va être prise en mains par Lisa Joy et Jonathan Nolan, que l'on connaît notamment pour leur travail fascinant sur Westworld.

Les deux créatifs, époux dans la vie, ont déclaré de concert :

Fallout est l'une des plus grandes séries de tous les temps. Chaque volet de cette histoire follement imaginative nous a coûté un nombre incalculable d'heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. De fait, nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à Todd Howard et le reste des des brillants cinglés de Bethesda pour donner vie cet univers massif, subversif, sombre et amusant avec Amazon Studios.

Que feront-ils de cette dystopie dans laquelle la bombe atomique a littéralement balayé les États-Unis, que les survivants restés dans des abris pendant plusieurs décennies tentent de repeupler dans une atmosphère très années 40 ? Dieu seul le sait. Et Traz. Mais attendez. Quelqu'un les a déjà vus dans la même pièce ?