Animal Crossing New Horizons : Des chiffres de ventes hallucinants en seulement six semaines

Un bref coup d'oeil sur les réseaux sociaux suffit à voir qu'Animal Crossing New Horizons fait actuellement beaucoup parler. Et comme le montrent les chiffres de ventes du jeu, ce bruit ne vient pas d'un petit groupe de joueurs bruyants.

Nintendo vient de diffuser ses résultats financiers pour l'année fiscale qui a pris fin le 31 mars dernier. Dans ce document, la firme japonais en a logiquement profité pour mettre en avant les chiffres de ventes de son dernier carton en date. En six semaines de ventes, Nintendo a vendu 13,41 millions d'exemplaires d'Animal Crossing New Horizons à travers le monde.

En seulement six semaines de commercialisation, la version Switch d'Animal Crossing s'est donc plus vendue qu'Animal Crossing Wild World (DS) et Animal Crossing New Leaf (3DS) depuis leur sortie. Nintendo précise que ses statistiques tiennent compte des ventes des versions physiques des jeux, mais aussi des exemplaires dématérialisés et des jeux inclus en bundle avec une console.

Avec ces 13,41 millions d'exemplaires vendus, Animal Crossing New Horizons réalise le meilleur démarrage d'un jeu sur Nintendo Switch. À titre de comparaison, le précédent détenteur de ce record, Pokémon Épée/Bouclier avait atteint les 12,9 millions en neuf semaines.

Animal Crossing New Horizons bénéficie actuellement d'un buzz mondial. La question est désormais de savoir jusqu'où monteront les ventes du jeu, sachant que, comme beaucoup de licences Nintendo, Animal Crossing est une série qui se vend sur la durée.