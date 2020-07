Paper Mario The Origami King : Le producteur détaille le nouveau système de combat

Dévoilé comme un (sympathique) cheveu sur la soupe, le nouvel épisode de Paper Mario est obligé de passer un peu vite les vitesses pour faire parler de lui, puisque seuls deux petits mois séparent son annonce de... sa sortie.

Si The Origami King s'est entre-temps fendu de bon nombre de trailers dévoilant quelques unes de ses nouveautés, bien des mystères entourent encore cette nouvelle aventure qui se plie donc en quatre pour être le tube de l'été de la Switch. Nos confrères de Game Informer ont ainsi pu s'entretenir avec le producteur Kensuke Tanabe, qui est ainsi revenu plus en détails sur le tout nouveau système de combat :

Le réalisateur Naohiko Aoyama voulait un système de combat dans lequel les ennemis entoureraient Mario, et attaqueraient de tous les côtés. C'est devenu notre point de départ lorsque nous avons réfléchi à la façon dont les batailles allaient fonctionner. Nous avons continué à réfléchir à ce qu'il fallait faire, jusqu'à ce qu'un jour, une idée me vienne à l'esprit alors que j'étais sous la douche. L'idée était basée sur un Rubik's Cube. J'ai donc pensé à ajouter des rotations verticales aux rotations horizontales, et cela a bien fonctionné. C'est à ce moment-là que j'étais convaincu que nous pourrions construire notre système de combat.

Comme quoi, toutes les grandes idées semblent naître dans une salle de bain. Après il y aussi ceux qui y pensent, et pas qu'en se rasant... En ce qui concerne les combats de boss, nous savions déjà qu'il faudrait d'abord parvenir jusqu'à eux avant de pouvoir leur infliger des dégâts, mais le producteur explique avoir voulu prendre le contre-pied des joutes régulières :

Il nous est venu à l'esprit qu'une façon d'éviter d'introduire un système différent serait que les batailles de boss soient l'opposé des batailles régulières, avec le boss au centre et Mario créant une route vers le boss depuis l'extérieur de l'arène. J'ai dessiné des cercles concentriques sur un tableau blanc, mis des maquettes de certains panneaux à l'aide d'aimants avec des flèches et pour que Risa Tabata, la productrice adjointe, et je puisse simuler comment une bataille se déroulerait plusieurs fois. Nous pensions que nous avions trouvé quelque chose de très intéressant, alors je l'ai proposé à Intelligent Systems.

Et à l'instar du cultissime La Porte Millénaire, les compagnons de route du plombier aplati se succéderont, histoire de tordre une fois de plus le cou au système de groupe en expansion cher au genre du J-RPG :

Nous n'avons jamais envisagé de mettre en oeuvre ou non un système basé sur le collectif, comme certains autres jeux. En travaillant sur Paper Mario: The Origami King, nous avons décidé que nous pourrions créer des moments plus mémorables si Olivia et les autres personnages faisaient équipe avec Mario les uns après les autres. En d'autres termes, nous déterminons d'abord les éléments nécessaires, puis découvrons comment les implémenter et les programmer.

Il nous tarde évidemment de découvrir Joy Con en mains comment Intelligent Systems espère renouveler une formule qui aurait parfois tendance à s'essouffler. Paper Mario : The Origami King pourra-t-il redorer le blason de la série ? Réponse le 17 juillet 2020, sur Switch.