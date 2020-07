Bandai Namco annonce le Play Anime Live, un événement virtuel pour découvrir son line-up

Comme la quasi-totalité des rassemblements plus ou moins mondains qui rythment d'ordinaire nos vies sociales, la très française Japan Expo a rejoint la longue liste des festivals supprimés pour cause de pandémie mondialisée. Heureusement pour les fans de mangas et de leurs juteuses adaptations vidéoludiques, Bandai Namco semble avoir trouvé la parade.

C'est donc via un événement en ligne baptisé Play Anime Live que Bandai Namco lèvera le voile sur ses prochains titres, annoncés ou non. Fixé au 23 juillet à 1h00 du matin pétantes sous nos latitudes, cette présentation pourra être suivi sur les chaînes YouTube, Twitch et Facebook du géant nippon du divertissement.

Si rien ne permet objectivement de tirer des plans sur la comète, il y a de fortes chances pour qu'un certain Captain Tsubasa : Rise of New Champions passe une tête, aux côtés de Digimon Survive, avant que la version Deluxe Edition de Jump Force ne vienne nous rappeler que tous les crossovers ne se valent pas, dattebayo.

Pour vous encourager à vous inscrire sur son site officiel, Bandai Namco dégaine même la carotte qui va forcément bien aux fans de mangas, en offrant 25 "boîtes VIP" à autant d'heureux élus, sans plus en préciser le contenu. Décidément, que de mystères ! Dommage que l'éditeur ne s'occupe plus de Meitantei Conan...

Rendez-vous le 23 juillet à 1h00 du matin pour découvrir ce que Bandai Namco nous réserve !

