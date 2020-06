Skater XL dévoile son contenu communautaire : Trois niveaux inclus au lancement

Parce que la mode n'est qu'un éternel recommencement, l'été 2020 pourrait bien avoir un doux parfum de l'an 2000, et pas parce que la fin des temps si cher à notre rédac' chef semble plus que jamais certaine. Comme il y a deux décennies, les grinds et autres tricks seront une nouvelle de sortie, et tant pis pour les genoux.

Et avant d'accueillir le retour en grâce (du moins l'espérons-nous) du père Faucon avec l'arrivée de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 au mois de septembre, il faudra notamment compter avec Skater XL, la proposition des californiens d'Easy Days.

Et pour espérer occuper une partie du terrain, la bande-annonce du jour nous dévoile trois environnements triés sur le volet, que l'on doit aux petites mains des planche à roulettistes en herbe ayant eu le privilège d'essayer le jeu en early access. L'occasion était trop belle pour souligner la dimension communautaire de ce nouveau prétendant :

Le rôle de la communauté et des joueurs a en grande partie contribué au succès de Skater XL. De plus, nous ne considérons pas Skater XL comme un jeu vidéo traditionnel, où nous sommes les développeurs et les joueurs les consommateurs. Nous voyons davantage les choses comme un effort de collaboration entre la communauté et nous, chacun y contribuant dans les domaines où il excelle. Alors que nous continuons d'avancer vers le lancement officiel de Skater XL et au-delà, nous voulons continuer à cimenter notre engagement et notre enthousiasme à propos de ce que la communauté continuera d'accomplir.

Ces trois créations qui seront présentes au lancement ont tout de même profité d'un coup de pouce des artistes du studio : Grant Park de Theo, inspiré d'un skate park de la ville de Chicago; Streets de Jean-Olive, qui multiplie ses inspirations en piochant des éléments de San Fransisco, Los Angeles ou encore New York; et Hűdland Training Facility de Pactole, un petit d'indoor afin de se dérouiller un peu les doigts avant de partir à l'aventure. D'ici à ce que quelques petits malins fassent tout pour répliquer les niveaux iconiques des premiers opus de Tony Hawk's Pro Skater, il n'y a qu'un ollie...

Skater XL parviendra-t-il à se tailler une place au soleil parmi les grands de ce monde ? Réponse le 28 juillet 2020 sur PC, Playstation 4, Switch et Xbox One.