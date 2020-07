Ooblets date son accès anticipé sur PC et Xbox One

Très attendu par ceux qui ont pu le découvrir il y a quelques années, dont certains avaient manifesté leur refus de l'exclusivité Epic Games Store de façon un peu trop virulente, le très coloré Ooblets sera jouable très bientôt. Enfin.

À voir aussi : Rogue Legacy 2 : L'accès anticipé en juillet

L'accès anticipé d'Ooblets débutera le 15 juillet prochain sur l'Epic Games Store et Xbox One. On rappelle que ce jeu développé par Grumberland, composé de Rebecca Cordingley et Ben Wasser, époux dans la vie, vous proposera de faire prospérer votre ferme et vendre ses récoltes à la ville du coin, en essayant de socialiser au maximum.

Il sera également question de personnaliser son logement et son avatar, collectionner des créatures, les Ooblets, et d'apprendre des pas de danse pour devenir le roi ou la reine du dance floor.

Bref, un peu de détente et de trucs mignons dans une année comme celle-ci, ça vaut clairement le coup de se laisser tenter.