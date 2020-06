Call of Duty Modern Warfare : Warzone à 200, poids de la mise à jour, Grau revue à la baisse... Tout ce qu'il faut savoir

La saison 4 de Call of Duty : Modern Warfare continue son bout de chemin et avec elle une nouvelle mise à jour pour du nouveau continue. Au programme, une nouvelle arme, nouvelle map et de l'équilibrage d'armes.

Quoi de nouveau :

Warzone à 200 joueurs

Le contrat Supply Run : vous (seul) ou en squad devait courir au magasin le plus proche en un temps imparti pour profiter de réduction sur le contenu du shop

L'arrivée des jumelles permettant d'apercevoir des ennemis de loin sans être repéré par un halo lumineux

Poids de la mise à jour :

PC : 35,78 GO

PS4 : 21,87 GO

Xbox One : 31,83 GO

Nouvelle arme : Rytec AMR (le Barret.50 pour les plus anciens). A débloquer via des défis.

Le mode Juggernaut Royal fait son entrée : un joueur pourra incarner le mastodonte et ainsi se défouler

Warzone Starter Pack à 4,99 euros : vous aurez 500 cod points, un blueprint légendaire pour un fusil à pompe, skin légendaire pour Krueger, un emblème épique et une 1h d'xp pour le battlepass et les armes

Et sur le multijoueur de Modern Warfare :

Team Defender : Le mode apparu sur Call of Duty : Modern Warfare 3 revient aujourd'hui dans Call of Duty : Modern Warfare. Ce mode dynamique est un capture the flag dynamique. En effet, il y a un seul drapeau dans la map et et si le joueur d'une équipe le porte, celle-ci gagne des points et les joueurs adverses doivent s'en emparer pour tenter de grapiller la victoire

Nouvelle map : Cheshire Park. C'est un environnement urbain où l'action se passe dans un conservatoire pourvu d'un jardin. Vous pourrez vous y essayer via la playlist en 24/7

Tournoi en Gunfight

Concernant Warzone :

Nouvelles armes dans le gulag : fusils semi-automatiques, des snipers et également du "poings et un couteau de lancer"

BR à 4 à 200 joueurs

BR à 3

BR en duo

BR solo

Mode Pillage

De l'ajustement d'armes :

Correctif sur des problèmes de rechargement lié à la M4

Les munitions à pouvoir d'arrêt effectif sur les tirs à la tête

Augmentation du nombre de munitions de départ : M4, CR-56, SKS, Striker-45, Scar & Oden

AX-50 : Augmentation des dégâts

HDR : Garanti d'un one-shot en dessous du torse quelque soit la distance

Kar-98k : Augmentation de la rapidités du ADS, baisse légère du tir au jugé, augmentation des dégâts

MK2 : Rapidité des mouvements accrue, augmentation des dégâts

Dragunov : Augmentation de la rapidité du ADS, 2 hit pour tuer, le recul de l'arme retourne au milieu, cadence de tir améliorée

FAL : les tirs à courte portée revue

AK-47 : Augmentation de la rapidité de l'ADS

CR-56 : Dégâts revue à la baisse

MP5 : Portée des dégâts revue à la baisse et de même avec les 10 mm, et légère augmentation du recul pour les 10 mm

GRAU 5.56 : Dégâts revues à la baisse, augmentation du recul

Tout ceci est évidemment disponible dans le patchnote d'Infinity Ward et également dans notre galerie d'images.

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC.

