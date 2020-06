Harry Potter : Nouvelles informations sur le AAA en monde ouvert de Warner

L'affaire entourant un jeu Harry Potter d'envergure AAA suit son cours. Depuis la supposée fuite d'une vidéo en 2018, on avait eu vent d'une annonce programmée pour l'E3... qui n'a pas eu lieu. Et de nouvelles

Comme on avait pu l'apprendre en mars dernier, le projet aperçu en 2018 à travers une vidéo estimée comme authentique n'a pas été abandonné. Dans un nouvel article paru chez Bloomberg, Jason Schreier a eu la confirmation par deux personnes travaillant dessus que Warner prépare bien un jeu Harry Potter au budget conséquent qui nous laissera incarner notre propre sorcier et nous balader dans Poudlard et ses alentours librement.

Ce Harry Potter Open World serait prévu pour la fin de l'année 2021, avec les suédois d'Avalanche (Just Cause, Rage 2), aux commandes, malgré la pandémie, la rumeur voulant que la division jeux vidéo de Warner Bros. soit en vente, et les problèmes causés par les récentes déclarations de J.K Rowling - la romancière ayant créé tout l'univers du bigleux le plus célèbre du monde a tenu des propos jugés transphobes, que le trio d'acteurs historique de la saga cinématographique, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, a rapidement critiqué. Si elle manoeuvre toujours chaque projet rattaché à Harry Potter, il semblerait qu'elle n'ait qu'une implication limitée dans le développement de ce jeu.

L'annulation de l'E3 aurait eu raison des plans de l'éditeur. Schreier explique que si le Batman de Warner Montréal se rattrapera lors du DC Fandome le 22 août prochain, cet action-RPG dans l'univers de Harry Potter devrait être annoncé et révélé officiellement plus tard.