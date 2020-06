Super Nintendo World : L'annonce du report de l'ouverture serait imminente [MAJ]

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que le PDG des Universal Studios avait déclaré que la date d'ouverture du Super Nintendo World allait être repoussée de plusieurs mois. Selon une nouvelle rumeur, la chose devrait être officialisée clairement dans les jours à venir.

[Mise à jour 16h30] : Le site de la chaîne de télévision japonaise NHK affirme que l'ouverture du Super Nintendo World, initialement prévue pour la fin du mois de juillet prochain, a été repoussée jusqu'à nouvel ordre. Le parc s'attend à un afflux de visiteurs supplémentaires une fois cette zone ouverte et ses dirigeants préfèrent ne pas prendre le risque de l'ouvrir pour le moment à cause de la pandémie de COVID-19. D'après NHK, la construction du Super Nintendo World a coûté environ 560 millions de dollars (environ 498 millions d'euros).

Les nombreuses photos et vidéos des Universal Studios Japan qui circulent depuis plusieurs semaines montrent que les travaux de construction du Super Nintendo World touchent à leur fin. La pandémie de COVID-19 et les différentes mesures de confinement et de distanciation sociale ont cependant mis des bâtons dans les roues de NBCUniversal. Et à en croire un article publié par le site Bloomberg, le groupe américain s'apprêterait à annoncer officiellement le report de l'ouverture de cette zone Nintendo du parc d'attractions.

Citant deux sources proches du dossier, Bloomberg explique que NBCUniversal devrait prochainement faire une annonce en bonne et due forme du décalage de l'ouverture du Super Nintendo World et cette annonce pourrait être faite cette semaine. D'après ces mêmes sources, le chantier est quasiment terminé et le groupe vise toujours une ouverture cette année.

À l'origine, le Super Nintendo World aurait dû ouvrir cet été, pour coïncider avec la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (qui ont été reportés depuis). Pour rappel, les visiteurs de cette zone Nintendo pourront porter un bracelet connecté qui, associé à une application smartphone, leur permettra d'interagir avec les environnements du parc et accomplir de "quêtes."

En plus du Super Nintendo World des Universal Studios Japan, des zones similaires ouvriront également aux Universal Studios Hollywood, Orlando et Singapour. Ces lands internationaux n'ont pas encore de date d'ouverture officiellement annoncée.

