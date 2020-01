Super Nintendo World : Application, bracelets connectés, les dernières infos et vidéos

Les Universal Studios Japan ont promis hier qu'ils donneraient des nouvelles de leur Super Nintendo World à venir aujourd'hui. Chose promise chose due, une conférence de presse entièrement consacrée à cette nouvelle zone du parc d'attractions a eu lieu plus tôt aujourd'hui au Japon. Cette dernière a permis d'en apprendre davantage sur ce que les visiteurs du Super Nintendo World pourront faire quand ils ne seront pas dans une attraction (ou une boutique de souvenirs).

À lire aussi : SNW : Des illustrations pour les attractions Mario Kart, Zelda et Donkey Kong

Nintendo et Universal viennent donc de tenir une conférence de presse au cours de laquelle un nouveau concept lié à la zone Super Nintendo World des Universal Studios Japan a été dévoilée. Il n'était en effet pas question d'une présentation des attractions mais de ce que la zone proposera en plus de ces dernières. Kurumi Mori, journaliste chez Bloomberg, a assisté à cette conférence et a partagé sur Twitter les informations communiquées par les deux partenaires.

D'après Universal, l'idée derrière Super Nintendo World est de transporter les visiteurs dans un "jeu vidéo grandeur nature." Pour ce faire, ils auront la possibilité d'associer l'application smartphone des Universal Studios Japan à des bracelets appelés "Power-Up Bands" afin de "jouer" dans les allées du parc. En frappant des blocs "?" disséminés dans le Super Nintendo World, les touristes pourront récolter des pièces virtuelles et collectionner des tampons, virtuels eux aussi, représentant les personnages de Nintendo.

Le "Key Challenge" sera une autre activité à laquelle les clients des Universal Studios Japan pourront prendre part avec leur application et leur bracelet. Les visiteurs seront ici amenés à coopérer pour affronter Bowser Jr. Pour gagner cet affrontement, ils devront récupérer un certain nombre de clefs ("Keys"). Des photos de la conférence de presse et des premiers bracelets "Power-Up Bands" (aux couleurs de Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi) sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

À noter qu'Universal et Nintendo ont indiqué que la connectivité du parc avec la Nintendo Switch sera évoquée plus tard. À l'heure où sont écrites ces lignes, le prix de vente des bracelets "Power-Up Bands" n'a pas été indiqué. Pour rappel, le Super Nintendo World des Universal Studios Japan ouvrira l'été prochain. Les versions californienne, floridienne et singapourienne du Super Nintendo World ouvriront par la suite.