Dying Light Hellraid vous emmènera en Enfer en juillet

Nous vous en parlions fin avril : Dying Light est loin d'avoir dit son dernier mot, un DLC étant encore prévu pour ce jeu d'action et de survie en monde ouvert âgé de cinq ans. Celui -ci arrive dans quelques semaines.

On le rappelle, Dying Light : Hellraid était à l'origine un jeu complet annoncé en 2012, lui-même descendant d'un mod mort-né pour Dead Island. Techland n'a jamais lâché l'affaire concernant cette aventure teintée de médiéval-fantastique et cela se concrétise.

Le DLC Hellraid pour Dying Light sortira le 23 juillet prochain sur PS4, Xbox One et PC. Celui-vous emmènera, grâce à un étrange portail, de Harran à l'Enfer à un donjon moyenâgeux où errent squelettes et démons qu'il vous faudra terrasser à coups d'épée et aux masses, que vous pourrez emporter avec vous dans le jeu principal. Il sera possible de se lancer seul ou avec un groupe de deux à quatre joueurs, avec une adversité qui s'adaptera en conséquence.

Tu flippes, hein ?

Dying Light est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Et Dying Light 2 n'a pas encore de date de sortie.