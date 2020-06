The Dark Pictures Anthology Little Hope : Une séquence de gameplay brumeux pour flipper

Tristement reporté à cet automne à cause du COVID-19, le deuxième volet de l'anthologie horrifique de Supermassive a quand même envie de vous laisser vous imprégner de son ambiance. Cela avec un aperçu de gameplay.

À voir aussi : Red Thread Games (Draugen) dévoile Dustborn, un road trip où les mots font mal

Jusqu'ici nous n'avions que des bribes, des morceaux très brefs. Cette fois, les développeurs nous offrent un aperçu bien plus long que d'habitude de ce qui attend les joueurs qui oseront s'aventurer dans The Dark Pictures Anthology : Little Hope.

L'extrait commence sur la route principale de Little Hope, devant le Black Cat Bar, où les étudiants et leur professeur perdus commencent à se demander ce qui leur arrive, et comment avancer dans cet épais brouillard. La suite, c'est un peu d'exploration, quelques discussions et des rencontres qui donnent envie de se carapater.

The Dark Pictures Anthology : Little Hope est attendu pour cet automne sur PS4, Xbox One et PC.