Un jeu s'apprête à sortir en boîte sur... Wii et Wii U, toutes les infos

2020 étant l'année qu'elle a été jusqu'à présent, les gens ne sont plus à une nouvelle étonnante près. Les joueurs ne seront donc certainement pas étonnés d'apprendre qu'un jeu s'apprête à recevoir une sortie physique sur Wii U et son illustre grande soeur.

Shakedown Hawaii, suite spirituelle de Retro City Rampage est disponible sur les consoles actuelles (PS Vita et 3DS incluses) et PC (Epic Games Store) depuis l'année dernière. Vblank Entertainment, le développeur derrière le jeu, n'avait cependant pas envie de s'arrêter en si bon chemin.

Amateur de défis et de portages sur consoles anciennes, le créateur du jeu s'est donné pour défi de créer une version Wii de son jeu. Et lorsqu'il s'est rendu compte que son jeu tourne correctement sur la vénérable console de Nintendo, et que sa jouabilité est bonne à la Wiimote, il a lancé les démarches auprès de Nintendo pour sortir une version physique de Shakedown Hawaii sur Wii.

Malheureusement pour lui, il est désormais trop tard pour sortir un jeu physique sur Wii en Amérique du Nord. La possibilité étant toujours existante en Europe, ce sont les joueurs européens qui pourront se procurer un des 3.000 exemplaires physiques de la version Wii de Shakedown Hawaii à partir du 9 juillet prochain (au prix de 30 dollars).

Et comme le développeur derrière Vblank s'est rappelé que la Wii U était elle aussi compatible avec la Wiimote, et que Nintendo of America permet encore de sortir des jeux physiques sur Wii U, les joueurs américains auront quant à eux le droit à une version physique Wii U de Shakedown Hawaii en août prochain.

Pour info, ces versions Wii et Wii U de Shakedown Hawaii contiennent tout ce qui est présent dans la version du jeu sortie sur les autres plates-formes ainsi que les ajouts, correctifs et autres optimisations proposées après la sortie du jeu.

La version Wii est compatible 4:3, 50 et 60 hertz, formats PAL et NTSC ainsi qu'avec les différents types de manettes utilisables sur la console de Nintendo. Vblank précise par ailleurs qu'une optimisation apportée à cette version Wii permet de faire tenir l'intégralité du jeu dans la mémoire système de la console. Cela signifie qu'une fois le jeu lancé, il n'y a aucun temps de chargement.

De son côté, la version Wii U est compatible HD et SD, 4:3 et 16:9. Toutes les manettes Wii et Wii U peuvent aussi être utilisées ici aussi. Et le jeu donne également la possibilité de jouer intégralement sur l'écran du GamePad.

Pour info, Vblank a également annoncé au passage que son jeu sortira également sur Steam en août prochain. Pour ce qui est des versions Wii et Wii U, voilà les collectionneurs et les fans de Nintendo informés.

Que pensez-vous de la démarche de Vblank ? Pourriez-vous être intéressés par cette version Wii ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.