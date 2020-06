Xbox Lockhart : Des informations sur la configuration de la console auraient fuité

Les rumeurs, fuites et autres bruits de couloir concernant la Xbox Lockhart se multiplient de jour en jour. Et cette fois, il est question de la configuration de celle qui est présentée comme la Xbox next-gen d'entrée de gamme.

À voir aussi : Xbox Series X : Le son de démarrage révélé par Microsoft ?

Nous vous indiquions hier que le kit de développement next-gen de Xbox contenait un mode de fonctionnement simulant la configuration de la Xbox "Anaconda" (la Xbox Series X) et un autre simulant celle de la Xbox "Lockhart." Cette dernière a jusqu'à présent été décrite par la rumeur comme une Xbox next-gen moins puissante, entièrement dédiée au jeu dématérialisé et très certainement vendue à un prix moins élevé que celui de la Xbox Series X. Et de nouvelles informations semblent confirmer ces informations concernant la puissance.

En effet, le site américain The Verge, citant des sources ayant connaissance des plans de Microsoft, affirme connaître la configuration rattachée au mode Lockhart du kit de développement.

Ce dernier a pour but de simuler les performances visées par ce second modèle de Xbox next-gen et utilise les spécificités suivantes :

7.5 Go de RAM utilisable

Une vitesse de processeur légèrement "underclockée"

Environ 4 téraflops de performance pour le processeur graphique

À titre de comparaison, la Xbox Series X propose 13,5 Go de RAM utilisable et vise les 12 téraflops de performance. Microsoft n'a toujours pas confirmé l'existence de la Lockhart. Et il ne doit pas être exclu que le constructeur américain décide finalement de ne pas sortir cette machine.

Divers éléments, comme les prix de vente des deux modèles de PS5 pourraient par exemple inciter Microsoft à ne sortir que la Xbox Series X. De plus, proposer deux Xbox next-gen aux configurations différentes pourraient rendre plus confuse la communication de Microsoft.

Une autre hypothèse envisageable serait que la firme de Phil Spencer annonce la Lockhart plusieurs mois après la sortie de la Xbox Series X. De nombreuses questions demeurent donc au sujet de ce potentiel second modèle de Xbox "Scarlett." Et à ces questions, seules d'éventuelles annonces officielles de Microsoft pourront répondre.

Microsoft aurait-il raison de sortir une telle Xbox Lockhart selon vous ? Si oui, quand devrait-il l'annoncer à votre avis ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.