Ubisoft réagit aux accusations de harcèlement et agressions concernant ses employés

Les accusations de harcèlement, comportements déplacés et/ou agressions sexuelles se multiplient au sein de l'industrie du jeu vidéo. Et Ubisoft fait partie des sociétés dont des employés ont été mis en cause. Cela a donc poussé l'éditeur français à s'exprimer sur la question.

Ubisoft a publié la nuit dernière sur son site officiel un communiqué dans lequel il évoque les accusations portées contre certains de ses employés et les mesures prises en réponse à cette situation :

À propos des récentes allégations soulevées contre certains membres de l'équipe Ubisoft : Nous souhaitons commencer par présenter nos excuses à toutes les personnes affectées par cette situation. Nous sommes réellement désolés. Nous sommes dévoués à la création d'un environnement sûr et inclusif pour nos équipes, nos joueurs et nos communautés. Il est clair que nous n'avons pas été à la hauteur à ce niveau par le passé. Nous devons faire mieux.



Nous avons commencé par lancer une enquête sur les accusations, avec l'aide de consultants externes spécialisés. En fonction des résultats de cette enquête, nous sommes totalement engagés à prendre toutes les mesures disciplinaires qui s'imposent. Ces enquêtes étant en cours, nous ne pouvons pas les commenter davantage. Nous sommes également en train de passer en revue nos politiques, processus et systèmes existants afin de déterminer où les choses se sont mal passées et afin de nous assurer que nous pourrons mieux prévenir, détecter, et punir les comportements inappropriés à l'avenir.



Au cours des prochains jours, nous communiquerons des mesures additionnelles que nous mettons en place avec nos équipes. Notre objectif est d'encourager un environnement dont nos employés, partenaires et communautés peuvent être fiers. Un environnement qui reflète nos valeurs et qui est sûr pour tout le monde.

À l'heure où sont écrites ces lignes, des accusations d'agressions sexuelles, manipulation et harcèlement ont été portées contre plusieurs employés d'Ubisoft. Au point où en est son enquête, Ubisoft n'a pas souhaité communiquer les noms des personnes concernées. Un document disponible en ligne tente actuellement de regrouper toutes les accusations actuellement portées contre des personnalités liées à l'industrie du jeu vidéo.