EA Play Live 2020 : Suivez l'événement ce vendredi à partir de 1h00

Après un report tout à fait justifié, Electronic Arts va boucler cette semaine de jeux vidéo avec une version toute virtuelle de son habituelle conférence de juin. Un événement que vous aurez l'occasion de suivre ici, bien au chaud.

Et peut-être avec du bon café. Car l'EA Play Live débutera, on le rappelle, à 1h00 du matin ce vendredi 19 juin. Oui ça fait tard, ou tôt. Mais il y aura probablement de quoi vous maintenir éveillé(s).

On sait d'ores et déjà que du gameplay de Star Wars Squadrons sera révélé, que FIFA 21 sera d'attaque, et que le nouveau jeu de Hazelight, studio de Josef Fares, se verra teasé. On peut aussi imaginer que Respawn ne sera pas là uniquement pour parler d'Apex Legends.

Et peut-être que d'autres surprises nous attendent, entre des moments consacrés aux Sims et autres jeux mobiles. Imagine y'en a pas. Non, je déconne. Mais imagine quand même.