Streets of Rage 4 arrive à "poing" nommé à la Fnac

Célèbre série de jeux d'action des années 90 sur Mega Drive, Streets of Rage fait un retour fracassant avec un quatrième épisode qui ne retient pas ses coups et que vous pouvez vous procurer à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Vingt-six ans après, Axel Stone, Blaze Fielding et Adam Hunter sont toujours vaillants et ne refusent jamais d'aller faire le coup de poing avec les pires gredins. Cela tombe bien : une nouvelle organisation criminelle sème la terreur à Wood Oak City dans Streets of Rage 4, disponible à la Fnac. Rejoints par Floyd et Cherry, nos justiciers vont avoir du pain sur la planche...tte japonaise !

Streets of Rage 4 est un beat them up à l'ancienne. Vous avancez dans les rues malfamées et arrosez de coups les vagues d'ennemis qui vous assaillent. Les nostalgiques retrouveront leurs marques aisément, et ceux qui veulent un peu creuser trouveront des mécaniques modernisées permettant des enchaînements complètement fous et pleins de panache !

Ressemblant à un véritable dessin-animé avec ses graphismes entièrement conçus et animés à la main, Streets of Rage 4 brille aussi par sa bande-son électro que l'on doit à des grands noms du milieu : Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima, Olivier Derivière, Yoko Shimomura... Et si vous restez attachés à son look d'antan, aucun problème. Vous pouvez compter sur des sprites et des pistes audio rétro pour vous faire rajeunir !

Et le meilleur pour la fin : l'expérience de Streets of Rage 4 se veut évidemment conviviale. Vous pouvez éclater du voyou seul mais surtout avec des amis. Jusqu'à quatre joueurs ont le droit de nettoyer l'écran, en local comme en ligne, et même de se lancer dans de multiples défis, y compris compétitifs. Bref, la canaille n'a qu'à bien se tenir !