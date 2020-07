Ghost of Tsushima dégaine son sabre à la Fnac !

Vous avez l'âme d'un samouraï et avez envie de reconquérir une île, sabre à la main ? Ghost of Tsushima (sortie ce vendredi 17 juillet !) vous propose de vous rendre dans le Japon du XIIIe siècle et d'incarner Jin Sakai, dernier rempart face à l'invasion de la flotte mongole.

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec Ghost of Tsushima, jeu PS4 disponible à la Fnac, vous êtes le dernier survivant de votre clan. Et vous avez bien l'intention de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre peuple et libérer l'île de Tsushima du joug de Khotun Khan. Mais pas question de se tenir seul face à une armée entière. Les traditions, cela va un temps. Vous allez emprunter la voie du Fantôme et décimer l'ennemi selon de nouvelles règles.

Dans ce jeu réalisé par Sucker Punch, vous allez ressentir une incroyable sensation de liberté en explorant le Japon féodal comme jamais auparavant ! À pied ou à cheval, guidé par le vent, en parfaite harmonie avec la nature, vous traverserez des champs sereins, des vallées bercées de soleil, des forêts mystiques...

Mais vous devrez aussi en découdre. Vous pourrez opter pour la furtivité pour mener vos adversaires à la déroute et attaquer à distance à l'aide de votre arc. Le katana en mains, vous frémirez grâce à un système de combat tactique, où chaque coup et chaque parade peuvent être fatals. Beau et cruel, Ghost of Tsushima vous demandera aussi de trouver des alliés pour mener votre mission à bien.

Une grande aventure vous attend aux côtés de Jin Sakai ! Et si vous souhaitez que votre salon soit le reflet de votre respect pour ce nouveau héros, sachez que l'Édition Spéciale et l'Édition Collector de Ghost of Tsushima sont aussi à la Fnac !