Sword Art Online Alicization Lycoris arrive à la Fnac

Fans de la célèbre série animée tirée du manga de Reki Kawahara et abec, soyez bien connectés à notre monde avec votre console de jeux : la Fnac vous permet de plonger dans celui de Sword Art Online : Alicization Lycoris !

Vous trépignez à l'idée de retrouver Kirito, Alice, Eugeo, l'Administrateur et tout le reste de la troupe de Sword Art Online à travers une expérience action et RPG fidèle à l'une des séries animées les plus populaires de ces dernières années ? De pouvoir incarner vos héros favoris dans une quête épique et mystérieuse ?

Grâce à Sword Art Online : Alicization Lycoris, disponible sur PS4 et Xbox One à la Fnac, vous tenez une occasion unique de vous rendre dans un tout nouvel univers tiré de l'arc Alicization de Sword Art Online. Direction l'Underworld, endroit expérimental, magique et surprenant du célèbre MMORPG en réalité virtuelle !

Découvrez un monde virtuel magnifique, ultra-détaillé, coloré, vivant, totalement raccord avec l'anime, et aux environnements variés ; rencontrez des personnages inédits, comme Medina, et des intelligences artificielles au comportement très proche de celui d'un humain; envoyez votre groupe de quatre combattants affronter les plus effrayantes des créatures dans des batailles dynamiques, explosives et incroyablement riches en possibilités.

Pour triompher de l'adversité dans Sword Art Online : Alicization Lycoris, vous pourrez mettre en place des stratégies gagnantes, trouvez le bon moment pour effectuer des parades décisives, portez des coups dévastateurs et employez les Arts Sacrés pour triompher.