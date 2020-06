Call of Duty Modern Warfare : Du changement à venir sur les armes

Call of Duty : Modern Warfare fait toujours autant parler de lui, que ce soit via son mode multijoueur ou encore de Warzone. Cette fois-ci, le titre d'Activision revient sur le devant de la scène concernant ses armes et plus précisément des ajustements qui vont survenir d'ici peu.

Les joueurs notamment ceux de Warzone se plaignent d'une arme terriblement efficace, rappelant pour certains les heures les plus sombres de l'hégémonie de la M4. Cette arme, c'est la Grau 5.56. Beaucoup de joueurs ont indiqué que cette dernière était beaucoup trop puissante et devrait être "nerf" (ndlr : baisser sa puissance).

Joe Cecot, l'un des directeurs du multijoueurs de Modern Warfare a indiqué ceci sur Twitter :

We have a batch of weapon tuning in the works for the mid season update. Patch notes will outline when they drop :) https://t.co/QlaTguFOLJ