Pokémon Unite : The Pokémon Company annonce... un MOBA, la vidéo très "dislikée"

Comme The Pokémon Company l'avait promis la semaine dernière, une grosse annonce liée à Pokémon a été faite aujourd'hui. Et si cette annonce était bel et bien surprenante, elle n'était visiblement pas celle qu'attendaient les fans de Pikachu et compagnie.

À lire aussi : Pokémon Rumble Rush tirera sa révérence cet été

The Pokémon Company vient donc de révéler Pokémon Unite, un tout nouveau jeu en développement sur Nintendo Switch et appareils mobiles. Derrière ce titre se cache un MOBA développé en collaboration avec TiMi Studios et Tencent Games.

Pokémon Unite est donc un jeu de combat stratégique opposant deux équipes composées chacune de cinq Pokémon. Au cours des affrontements, les joueurs d'une même équipe devront coopérer pour attraper des Pokémon sauvages, faire monter le niveau et évoluer ces derniers, et vaincre les monstres de poche de leurs adversaires. L'équipe qui gagne la rencontre est celle qui a le plus de points à la fin du temps imparti.

Afin de ne pas laisser de place au doute, The Pokémon Company a d'ores et déjà précisé que ce jeu sera compatible avec le cross-play. Cela signifie que les joueurs mobile et Switch pourront s'affronter et également faire équipe.

Et pour ce qui est du modèle économique derrière le jeu, il est ici question d'un Free-to-Play. À l'heure où sont écrites ces lignes, Pokémon Unite n'a pas encore de date de sortie annoncée.

De leur côté, les fans de Pokémon n'ont pas attendu pour exprimer leur mécontentement/déception face à cette annonce. En effet, la vidéo de l'annonce de Pokémon Unite a déjà reçu plus de 98.000 "dislikes" sur YouTube, pour 54.000 "likes." De toute évidence, la promesse d'une "grosse" annonce liée à Pokémon avait incité les fans de la licence à imaginer autre chose.

Que vous inspire cette annonce ? Vous imaginez-vous jouer à Pokémon Unite ? Imaginiez-vous une autre annonce ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.