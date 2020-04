Pokémon Rumble Rush tirera sa révérence cet été

Il y a un peu plus d'un an, à une époque où l'on était loin d'imaginer qu'on se retrouverait confinés durant de longues semaines, déboulait le cinquième jeu de la série Pokémon Rumble sur mobiles. Et on ne peut pas dire qu'il fêtera son anniversaire tranquillement.

À voir aussi : Devenu outil de protestation, Animal Crossing New Horizons est interdit en Chine

Ce free-to-play qui permettait de se balader d'île en île pour capturer des monstres de poche et les faire s'affronter avait démarré sa carrière le 15 mai 2019 en Australie, il la terminera quatorze mois après partout dans le monde.

Vous ne pourrez plus télécharger ou jouer à Pokémon Rumble Rush à partir du 22 juillet 2020, sur iOS comme sur Android. Fin du service. Rideau. Il n'est déjà plus possible d'acheter des diamants en jeu et ceux qui en possèdent qu'ils n'ont pas utilisé devraient se voir remboursés.

Malgré cette fermeture, des événements restent programmés du 6 au 27 mai, tout comme une mise à jour. Mais l'on imagine que le coeur n'y sera plus. Petit ange parti trop tôt.