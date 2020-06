Marvel's Avengers : Suivez la WAR TABLE en direct à partir de 18h30

Aujourd'hui mercredi 24 juin 2020 est un bon jour pour les fans de super-héros. C'est en effet en fin d'après-midi que le projet Avengers chapeauté par Square Enix va en montrer un peu plus pour vous donner envie de vous assembler.

Il est vrai que l'on sait finalement peu de choses concernant Marvel's Avengers. Heureusement, à un peu plus de deux mois de sa sortie, le jeu né de la collaboration entre Crystal Dynamics et Eidos Montréal, avec l'appui de Nixxes Software et Crystal Norhtwest, est prêt à se dévoiler davantage.

Rendez-vous à 18h30 pour la WAR TABLE,. L'événement que vous pourrez suivre ici en direct permettra d'en apprendre plus sur l'histoire ainsi que sur le mode coopératif. Bien entendu, du gameplay inédit devrait permettre d'illustrer tout cela et mettre l'eau à la bouche aux amoureux de Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow, Captain America et Ms. Marvel .

Marvel's Avengers arrive le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA et sera disponible sur PS5 et Xbox Series X à leurs lancements.