Apex Legends : L'événement Trésors Perdus débarque ce soir sur le jeu

La meta d'Apex Legends changera complètement à partir de ce soir avec la mise à jour introduisant l'événement des Trésors Perdus. Balises de réanimations mobiles, buff de Revenant, Octane ou encore Lifeline... voici tous les changements.

La mise à jour, prévue pour ce soir, introduira deux changements principaux : le lancement de l'événement provisoire des Trésors Perdus et un rééquilibrage.

Trésors Perdus

Préparez-vous à de grands changements sur Apex Legends. L'événement Trésors Perdus introduira le mode provisoire "Armés et dangereux 2.0", qui n'autorise que snipers et fusils à pompe dans ses parties. Seul le bouclier évolutif sera disponible, ce qui poussera les joueurs à être un maximum agressifs pour survivre en fin de partie.

Mais surtout, le mode provisoire introduira une nouvelle mécanique de jeu, qui fera office de test pendant l'événement : les balises de réanimation mobiles, pour ramener ses coéquipiers à la vie beaucoup plus facilement et donc, offrir un maximum d'action dans les parties. Après le 7 juillet où l'événement se terminera, les balises mobiles seront ajoutées dans tous les modes du jeu, dont le classique et les classées.

Plus de 20 récompenses cosmétiques, dont deux skins légendaires respectivement pour Revenant et Wraith, pourront être obtenues ou directement achetées.

Il marquera aussi l'introduction du set héritage de Mirage. Les joueurs pourront l'obtenir gratuitement en jouant avec assiduité, puisqu'il faudra débloquer les 24 cosmétiques dédiés à l'événement pour le gagner. La boutique sera aussi modifiée pour s'adapter à l'événement.

Changements d'équilibrage

Lifeline, qui est beaucoup moins jouée qu'aux débuts du battle royale, ne bénéficiera plus de soin rapide. A la place, elle pourra laisser son drone ressusciter ses alliés pendant qu'elle continuera à mener son combat.

Les notes ne précisent pas la durée de résurrection, si elle sera encore accélérée ou aura désormais un temps de déploiement semblable aux autres. Ensuite, le délai de récupération de son A sera réduit de 15 secondes et son ultime contiendra de meilleurs items, dans le but de renforcer le personnage.

Le sprinteur Octane a aussi été renforcé : son sprint sera accéléré de 10% et supprimera les effets de ralentissements (comme le nuage toxique de Caustic). En outre, son ultime pourra permettre de faire un double saut et les joueurs peuvent changer leur direction plus facilement.

Le A de Revenant a aussi été renforcé pour supprimer plus de compétences, incluant le grapin de Pathfinder, le A de Wraith et le passif de Mirage et Lifeline. L'autre changement, beaucoup plus important, est sur son ultime : il n'y aura plus de limite de portée à son ultime, ce qui le renforcera énormément.

Crypto a aussi reçu un léger buff avec le délai de déploiement de son drone réduit d'une seconde. D'un autre côté, l'ultime de Wattson a été sévèrement nerfé avec une durée de 90 secondes ajoutée à son ultime avant de disparaître (au lieu de n'en avoir aucune). L

e A de Wraith a aussi été revisité avec l'ajout d'un ralentissement, mais aussi la vision de la position des ennemis en l'utilisant, notamment. Enfin, changement majeur sur Mirage : ses doubles diront des répliques au moment où ils seront détruits. Cela nous semblait important de le noter.

D'un autre côté, un délai a été ajouté quand un joueur saute sur une zipline pour empêcher le fait d'éviter les balles en sautant plusieurs fois. Du côté des armes, le Havoc a reçu un nerf beaucoup demandé, alors que le Sentinel a reçu un buff.

L'événement de collection Trésors Perdus sort ce soir et se terminera le 7 juillet.