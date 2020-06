Marvel's Avengers se confirme Day One sur PS5 et Xbox Series X

Pour les jeux PS4 et Xbox One sortant dans les mois à venir, la question se pose de plus en plus. Pourra-t-on en profiter sans restriction sur les machines de prochaine génération. Le Marvel's Avengers de Square Enix, lui, vient de répondre.

Avant un événement streamé ce mercredi 24 juin, Square Enix a donc annoncé ce que beaucoup espéraient : Marvel's Avengers sera disponible sur PS5 et Xbox Series X pour leurs lancements. L'autre bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà craqué pour une mouture PS4 ou Xbox One, vous pourrez, sur Next-Gen avoir droit à une mise à jour gratuite synonyme d'optimisation.

Pour la PS5, cela signifiera des graphismes améliorés, plus de fluidité, des destructions d'armures, le Ray Tracing activé, des temps de chargement réduits et un retour haptique avec la DualSense. L'éditeur précise que les spécificités de la version Xbox Series X, plus d'infos seront données ultérieurement.

Rien ne sera perdu avec cette update, les profils et sauvegardes pouvant être transférés sans douleur. Encore mieux, pour le multi, le jeu sera cross-génération. Autrement dit, des joueurs PS5 pourront s'amuser en compagnie de leurs amis le possédant sur PS4. Même chose sur Xbox Series X et Xbox One.

Marvel's Avengers est attendu pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA.