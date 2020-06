The Artful Escape nous en met plein les yeux et les oreilles dans une nouvelle bande-annonce

Ne l'appelez plus jamais par son nom de baptême : soucieux d'aller à l'essentiel après plusieurs années passées dans l'ombre, The Artful Escape of Francis Vendetti devient The Artful Escape, tout court, ce qui ne l'a pas empêché de repointer le bout de sa six-cordes lors du Summer Game Fest de ce lundi 22 juin.

Annoncé au cours de l'E3 2017, durant lequel Romain avait pu tenter de plaquer quelques harmoniques, ce jeu de plate-forme azimuté qui mélange "des chanteurs folk célèbres, des ombres persistantes, des dieux de l'espace, des hallucinogènes, individualités, boutiques reptiles et imaginations sauvages" n'avait plus donné de nouvelles depuis l'événement X019.

Heureusement pour les amoureux d'expériences transcendantales, le jeu de Beethoven & Dinosaur a profité du coup de projecteur offert par la présentation des premières séquences de gameplay de Crash Bandicoot 4 pour dévoiler près de quatre minutes de gameplay sous acide.

Nous y apprenons ainsi que l'ex-éponyme Francis Vendetti s'apprête à donner son premier concert dans sa ville natale du Colorado. Neveu du Bob Dylan local, le jeune gratteux ne semble pas vraiment gérer la pression, mais l'histoire devient vite "cosmique", alors qu'il se lance à la recherche d'un club de jazz qui n'apparaît jamais au même endroit, non sans shredder sur son manche comme un guitar hero.

Cerise sur le gateau : nous le découvrons également capable de communiquer avec d'autres créatures via des phrases musicales, ce qui n'est pas sans rappeler le mémorable Um Jammer Lammy, n'est-ce pas ?

Malheureusement pour nous, les artistes se font toujours désirer, et The Artful Escape est annoncé pour "bientôt" par Annapurna Interactive, sur Apple Arcade, PC et "Xbox".