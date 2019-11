X019 : Le trippant The Artful Escape donne enfin de ses nouvelles

The Artful Escape avait fait forte impression lors de son annonce pendant la conférence Xbox E3 2017. Mais depuis, plus rien (ou presque). Toujours en développement, le jeu d'Action-Aventure a profité du X019 pour retrouver le devant de la scène.

Un tout nouvel aperçu vidéo de The Artful Escape vient d'être dévoilé pendant le Inside Xbox diffusé en direct du X019. Pour rappel, ce jeu met en scène Francis Vendetti, un musicien qui part à l'aventure à travers de multiples dimensions pour se trouver un personnage de scène.

Lorsque nous avions essayé ce jeu d'Action-Aventure aux relents de jeu de rythme en 2017, il nous avait bien plu (E3 2017 : On a joué à The Artful Escape, future pépite Xbox One et PC). Il y a donc de quoi se réjouir qu'il fasse à nouveau parler de lui.

The Artful Escape est toujours développé par Beethoven & Dinosaur avec Annapurna Interactive à l'édition. Thomas en salive d'avance, et il n'est pas le seul.

Pour rappel, The Artful Escape est en développement sur Xbox One et PC. Malheureusement pour ceux qui l'attendent depuis plusieurs années maintenant, le jeu n'a toujours pas de date de sortie annoncée.