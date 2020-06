Crash Bandicoot 4 It's About Time se dévoile officiellement dans une première vidéo + gameplay

Crash Bandicoot 4 it's About Time est enfin officiel et mieux, on a droit à une toute première bande annonce visible maintenant ci-dessus !

Crash est officiellement de retour ! Et comme vous pouvez le voir dans la bande annonce, il est en grande forme. Côté design on est clairement dans la continuité des aventures des épisodes de chez Naughy Dog.

D'ailleurs le chiffre "4" ne prête pas à confusion. Toutes les aventures de Crash post-Team Racing sont-elles pour autant toutes mises de côté ? Souvenons-nous notamment de l'épisode Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex qui ne portait pas le chiffre 4 en Occident mais bel et bien au Japon.

Difficile de savoir si le jeu va totalement éluder toute cette partie de la chronologie de Crash. Crash Bandicoot 4 It's About Time est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One.