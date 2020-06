Death Come True : Le jeu d'aventure en Full Motion Video dévoile sa date de sortie

Annoncé au mois de décembre dernier, le nouveau jeu d'aventure de Kazutaka Kodaka, illustre scénariste de la trilogie claustro-scolaire DanGanRonpa, ne nous demandera pas de patienter plusieurs années avant de découvrir son univers alambiqué. En revanche, il faudra bien choisir sa plate-forme pour être parmi les premiers à découvrir Death Come True.

Death Come True sera ainsi disponible le le 26 juin prochain Android, iOS et Switch, alors que la date de sortie des versions PC et PlayStation 4 se font toujours désirer... 何 ?!

Cette nouvelle aventure en forme de full motion video vous place pour rappel dans la peau de Makoto Karaki, un type en situation de détresse totale. Se réveillant amnésique dans un hôtel, il réalise en regardant le JT qu'il est recherché pour une série de meurtres. Et à chaque fois qu'il décède, il revient dans le passé.

Le jeu sera sous-titré dans dix langues différentes : français, japonais, anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, coréen et thaïlandais, et profitera de la présence de nombreux acteurs de doublages, parmi lesquels on retrouve Kanata Hongo (Attack on Titan), Yuki Kaji (My Hero Acadomia) ou encore Chihiro Yamamoto (Ultraman Geed).

La bande-annonce du jour nous rappelle d'ailleurs que la mort sera ici toute relative, puisqu'elle vous permettra d'éliminer une à une les possibilités offertes par les embranchements de l'aventure, en plus de débloquer des médailles donnant accès à de mystérieuses vidéos sur la plate DeathTube...

De la collectionnite et de l'aventure nippone, c'est Joniwan qui va être content !