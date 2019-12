Death Come True : Le créateur de Danganronpa annonce un jeu d'aventure en Full Motion Video

Les amateurs d'ours aussi mal léchés que délicieusement sadiques commenceraient presque à se languir de la longue absence du scénariste Kazutaka Kodaka, qui nous a par le passé offert la fantasque trilogie de visuals novels Danganronpa.

Et si ce lundi sera comme nous l'avait promis Claude François une fois de plus placé sous le signe de la pluie, une annonce bien matinale vient toutefois égayer la journée des fans d'aventures aux rebondissements improbables. S'autorisant une infidélité au collectif Tookyo Games (qui planche aux dernières nouvelles sur quatre titres différents), Kodaka se joint à l'éditeur Izanugi Games pour annoncer avec l'ouverture d'un site en forme de teaser Death Come True. L'histoire ne dit pas encore si notre bien-aimé Trazom a déjà rebaptisé le titre "La mort arrive vrai", mais la confirmation ne saurait tarder.

De ce nouveau jeu d'aventure, on ignore encore tout, ou presque, puisqu'il s'agira selon le premier tweet du compte dédié d'une aventure en full-motion video, à l'instar de ce bon vieux Night Trap, ou plus près de nous Telling Lies, qui a mis notre bon Plume dans tous ses états :

Is this a movie or a game? This is the official Twitter for Death Come True, a full motion video game written and directed by Kazutaka Kodaka, creator of the Danganronpa series. We will be revealing the lead actor for the game after 24 hours! https://t.co/KSCSETUIG6 #DCT pic.twitter.com/oJKKMfLtm0