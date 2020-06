Baldur's Gate III dévoile 1 heure 30 de gameplay en plus

Baldur's Gate III se montre toujours plus amplement, cette fois via une longue séquence de gameplay dévoilée lors de l'IGN Summer of Gaming. L'occasion de voir le jeu de fond en comble, ou presque.

Nous avons donc le droit à plus d'une heure et demi de gameplay en compagnie du patron de Larian Studios, Swen Vincke, montrant certaines améliorations apportées ces dernières semaines et des endroits connus des amateurs des Royaumes Oubliés... Lors de cette session en streaming, les joueurs avaient même l'opportunité de voter pour savoir quel chemin emprunter. Car oui, Baldur's Gate III est un RPG qui propose énormément de possibilités.

On vous laisse découvrir et, dans le même temps, on vous conseille aussi la lecture de notre preview datant de février dernier. C'est un jeu plein de belles promesses qui a de quoi combler les amateurs de RPG les plus indulgents. Et on espère vraiment que ce ressenti sera présent tout au long de l'aventure.

Baldur's Gate III n'est pas encore daté. Son accès anticipé devrait débuter en août prochain, si tout va bien.