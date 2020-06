Crash Bandicoot 4 It's About Time en fuite et listé à Taïwan

Après un retour applaudi via les remakes de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et Crash Team Racing Nitro Fueled, il semblerait bien que le marsupial créé par Naughty Dog sur PS1 soit de retour via un tout nouvel épisode.

C'est l'organisme de classification taïwanais qui vient de vendre la mèche en listant un certain Crash Bandicoot 4 It's about Time. Mieux, les visuels de la potentielle jaquette ont aussi fait surface, pour des versions PS4 et la Xbox One. Vous pouvez admirer le duo dans notre galerie d'images ci-dessous.

Mais ce n'est pas tout ! Puisqu'une description accompagne la fiche du jeu et elle donne pas mal d'indices sur le scénario :

Crash se détend et explore son île à son époque, 1998, lorsqu'il trouve un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Ce masque est l'un des masques quantiques et connaît apparemment Aku-Aku, l'ami des masques de Crash ! Avec le retour des masques quantiques et l'apparition d'une faille quantique près de nos héros, ils décident de se diriger courageusement vers d'autres temps et dimensions pour arrêter le responsable.

Et enfin comme pour couronner le tout, certains de nos confrères ont reçu un puzzle de 200 pièces (Cf voir notre galerie, la photo provient de chez destructoid) présentant un de ces fameux masques quantiques que l'on retrouve... sur la jaquette ! La boucle est donc bouclée.

On devrait en apprendre plus sur ce Crash Bandicoot 4 d'ici au 22 juin dans le cadre du Summer Game Fest.