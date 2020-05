Inside Xbox : Madden NFL 21 aura son upgrade Xbox Series X, mais pas de Smart Delivery

Un événement tenu par une firme américaine pour une console américaine n'aurait pas été complet sans l'annonce d'un jeu de football américain.

C'est Patrick Mahomes, quarterback des Kansas City Chiefs, MVP du dernier Super Bowl et star de la couverture de Madden NFL 20, qui était installé tranquillement sur son canapé pour parler de l 'avenir de la licence d'EA Sports.

Celui-ci s'appellera Madden NFL 21 et passera évidemment par la prochaine génération de consoles et donc la Xbox Series X. La nouvelle du jour, qui va tout de même faire grincer quelques dents, c'est qu'il sera possible pour les joueurs ayant acheté la version Xbox One de profiter d'une version optimisée Xbox One Series X sans avoir à repasser à la caisse.

Malheureusement, il ne s'agit pas d'un titre Smart Delivery et l'offre pour en bénéficier sera limitée dans le temps, avec certaines conditions. Il faudra avoir acheté Madden NFL 21 sur Xbox One avec le 31 décembre 2020 et passer à la Xbox Series X avant le 31 mars 2021. Toujours mieux que rien, cela dit.

Madden NFL 21 devrait en dire un peu plus, notamment sur les autres supports et sa date de sortie le 12 juin prochain à partir de 1h00, durant l'EA Play Live.