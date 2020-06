Nintendo Switch : EA promet la sortie de 7 jeux dans les prochains mois

Lorsque la Switch a été annoncée et commercialisée, Electronic Arts a fait partie des éditeurs les plus réticents à l'idée de sortir des jeux sur la console de Nintendo. Et cette réticence a duré jusqu'à l'année dernière. Mais de toute évidence, les choses ont changé.

Electronic Arts a profité d'une séquence de son EA Play Live de cette nuit pour annoncer son intention de sortir sept jeux sur Nintendo Switch au cours des 12 prochains mois. L'éditeur américain a d'ores et déjà annoncé deux de ces sept jeux : Burnout Paradise et Apex Legends. Pour les autres titres, il va falloir patienter. Il est cependant possible d'imaginer qu'un jeu de sport fera partie de cette liste (FIFA 21 ?).

Pour rappel, Eletronic Arts avait déclaré l'année dernière qu'il hésitait à sortir des jeux sur Nintendo Switch car une grande partie des possesseurs de la console disposent également d'une PS4 ou d'une Xbox One. En mai dernier, le géant américain avait cependant revu sa copie et annoncé son intention de vouloir sortir plus de jeux sur Switch. Des annonces de la part d'EA peuvent donc être attendues par les utilisateurs de Switch.

Joueurs Switch, êtes-vous intéressés par les jeux Electronic Arts ? Si oui, quels jeux ou licences souhaitez-vous voir sur Switch ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.