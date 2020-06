EA Play LIVE : Après Fe, Zoink présente son nouveau jeu : Lost in Random

Pour nous faire oublier que le soleil de Californie ne viendra pas briller cette année, Electronic Arts a profité de la première version dématérialisée de l'EA Play pour aller faire un tour du côté de la Suède, ou les journées sont courtes, mais les idées longues.

Après le déjanté Stick It To The Man et le plus onirique Fe, Zoink Games a levé le voile sur son nouveau jeu : Lost in Random, qui semble emprunter un peu de leur identité visuelle à ces deux titres. Toujours développé sous le label EA Originals, cette aventure nous plonge dans un univers où la notion d'aléatoire est bannie, et la vie placée sous un étroit contrôle, à cause d'un bien vilain dé qui semble déterminer le sort de toute l'humanité.

Aux commandes de la jeune héroïne Even, les joueurs feront la rencontre de Dicey, un autre dé bien-nommé, qui permettra de relancer de deux, histoire de secouer un peu l'establishment, pour voir. Si Lost in Random reste pour l'instant de plein de mystères et de RNG, il est d'ores et déjà annoncé pour 2021.