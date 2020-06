PS5 : Des précisions d'Insomniac sur l'envergure et la technique de Spider-Man Miles Morales

Marvel's Spider-Man : Miles Morales a été une des annonces marquantes de l'événement PS5 de la semaine dernière. La confusion qui a suivi cette annonce quant à la véritable teneur du jeu a cependant incité le studio derrière le jeu à apporter quelques précisions à son sujet.

Insomniac Games vient, à travers un article publié sur le PlayStation Blog, de communiquer des informations supplémentaires au sujet de Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Comme précisé la semaine dernière, et contrairement à ce que Simon Rutter de Sony avait déclaré dans la presse britannique le lendemain de l'événement PS5, le jeu est bel est bien un standalone comprenant une aventure totalement inédite.

Il est en effet question d'un jeu qui se suffit à lui-même, d'une envergure globale comparée à celle d'Uncharted : The Lost Legacy. Insomniac parle ici de "l'origin story" de Miles Morales et promet une nouvelle histoire, de nouvelles scènes marquantes, de nouveaux ennemis et des "assets uniques." Le jeu se déroulera cependant bien dans le Manhattan vu dans le Spider-Man original.

Du point de vue technique, le studio californien affirme que son jeu fait une "démonstration" de la puissance de la PlayStation 5. D'après Insomniac, le jeu propose des temps de chargement "quasi-instantanés," exploite le ray-tracing, la 3D audio ainsi que la manette DualSense. L'apparence de la ville à été améliorée et les personnages bénéficient désormais de "scans 4D" d'une meilleure utilisation des shaders pour le rendu de leur peau. Selon le studio, les protagonistes paraîtront plus réalistes, avec des mouvements de cheveux plus naturels.

En guise de teasing de ce qui viendra après Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Insomniac explique qu'ils ont encore "une grande partie de l'histoire de Peter Parker à raconter." En attendant le suite de l'histoire du Spider-Man original, qui viendra certainement dans Marvel's Spider-Man 2, les joueurs auront ce jeu entièrement consacré à Miles Morales à se mettre sous la dent.

Pour rappel, Marvel's Spider-Man : Miles Morales est prévu pour les fêtes de fin d'année sur PS5.