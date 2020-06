DIRT 5 déboule avec sa date de sortie en vidéo et présente son mode Carrière

C'est le jour précis qu'a choisi Codemasters pour nous faire connaître la date de sortie de son futur jeu de rallye DIRT 5, prévu depuis quelques temps pour le mois d'octobre prochain, sans plus de précision.

On sait donc que le jeu de rallye arrivera le 9 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, via Steam. Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront quant à elles en 2021. Comme vous le voyez ci-dessus, la date de sortie est également accompagnée d'un tout nouveau trailer consacré au mode carrière du jeu. Ce mode est composé de 5 chapitres, et plus de 130 événements et divers défis à travers 9 types de course. Ceci ne vous rappelle rien ?

Voici comment débute le jeu... Le joueur est lâché dans une série de courses tout-terrain partout dans le monde, où l'action est palpitante et la compétition féroce. Alors que vous commencez à prendre vos marques et à faire parler de vous, vous attirez l'attention d'Alex Janiček, mieux connu sous le pseudo AJ, doublé par le légendaire Troy Baker. Superstar incontestée et adorée des fans de DIRT, AJ vous prend rapidement sous son aile et vous montre comment parvenir aux sommets de ce sport qu'il domine depuis des années.

Vos amis vous font gagner des Bonus

Le mode Carrière est donc lui découpé en cinq chapitres qui couvrent les moments clés de la narration. Sachant que chaque chapitre possède plusieurs voies ce qui vous permet de choisir les compétitions auxquelles vous avez envie de participer. Si vous terminez les courses, vous accéderez alors à de nouveaux événements dans le chapitre. Et forcément, plus votre classement sera élevé, et plus vous gagnerez de tampons, sachant que les tampons sont nécessaires pour débloquer la course principale du chapitre, qui sont des épreuves bien plus difficiles puisqu'il faudra terminer dans les trois premiers pour passer au chapitre suivant.

Dans DIRT 5, il est aussi possible de jouer jusqu'à quatre en écran super partagé et même ans le mode Carrière dans lequel un joueur humanoïde supplémentaire peut remplacer un pilote IA dans certaines compétitions à plusieurs, et ceci vus permettra même d'engranger plus de tampons et de bonus en tout genre puisque le meilleur classé aura ce privilège. Merci les potes donc. D'autant plus que même si ces gains ne comptent que pour le joueur qui héberge, chacun des joueurs participants gagne également de l'EXP et de l'argent sur son propre compte DIRT 5. Quelle classe.

DiRT 5 est donc prévu pour le 9 octobre 2020 sur PS4, PC via Steam et Xbox One.