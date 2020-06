Call of Duty Modern Warfare : Une pétition pour faire revenir un mode de jeu de Warzone

Des modes de jeux qui partent et qui reviennent, c'est monnaie courante avec Call of Duty. Cette fois-ci ce sont les joueurs de Warzone qui lancent une action pour faire revenir le mode Pillage. Un mode très apprécié par la communauté.

À voir aussi : PS5 : Des précisions d'Insomniac sur l'envergure et la technique de Spider-Man Miles Morales

Le mode Pillage est tellement apprécié par la communauté qu'une pétition a donc été lancée afin de se faire entendre auprès d'Activision. Pétition initiée il y a deux mois, mais depuis deux jours elle a prix de l'ampleur avec plus de 600 signatures en 48h pour un total de 7500 signatures.

Le retrait du mode avec la saison 4 a énervé bon nombre de joueur. En tout cas Joe Cecot, l'un des directeurs du multijoueurs de Modern Warfare a indiqué que le mode devrait finalement revenir :

It will be back soon. Just made room for MP trial and Warzone Rumble. I love it too :)