Halo Infinite serait un "rouleau compresseur" qui a un point commun avec God of War

Même s'il sortira également sur Xbox One, Halo Infinite sera un des, si ce n'est le, plus gros jeu de lancement de la Xbox Series X. Et à en croire de nouveaux bruits de couloir, Microsoft a mis le paquet pour le retour de Master Chief sur le devant de la scène.

La rumeur du jour concernant Halo Infinite vient du podcast américain RDX. Au cours du dernier épisode de cette émission, les animateurs ont parlé des "très bonnes choses" qu'ils entendent "dans les coulisses" au sujet du très attendu événement Xbox de juillet prochain et de Halo Infinite.

Et lorsqu'il a été plus spécifiquement question du FPS de 343 Industries, un des présentateurs a déclaré que Halo Infinite a "quelque chose en commun avec God of War" que les gens remarqueront après le présentation du jeu.

En réponse à cette remarque, un membre du forum ResetERA a supposé que l'histoire de Halo Infinite sera racontée via un unique plan-séquence comme Sony Santa Monica l'a fait dans l'excellent God of War de 2018. Ce à quoi "Klobrille," un insider toujours au fait de ce qui se passe chez Xbox, a répondu "bingo" avant d'ajouter :

Il y aura peut-être de rares exceptions en ce qui concerne la caméra mais je pense que la bande-annonce Discover Hope (disponible ci-dessus, ndlr) a donné une bonne idée de la vision générale "one-shot" du jeu.

Pour en revenir au podcast RDX, la personne qui a indiqué que le jeu avait un point commun avec God of War a également ajouté que Halo Infinite est un "rouleau compresseur" et que tout ce qui a été montré jusqu'à présent était "in-engine" et que le jeu tournera en 60 fps.

Pour rappel, Halo Infinite sortira sur Xbox Series X, Xbox One et PC à la fin de cette année. Le jeu sera présenté par Microsoft au cours de son événement en ligne de juillet prochain (dont la date précise n'a pas encore été communiquée).

Que pensez-vous de ces bruits de couloir ? Pensez-vous que le plan-séquence peut coller au gameplay et à la narration d'un Halo ? Qu'attendez-vous de Halo Infinite ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.