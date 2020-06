La PS5 à plus de 500 dollars ? "Aucune chance" selon un ancien du marketing Xbox

Le plus gros mystère du moment dans le monde du jeu vidéo est très certainement les prix de la PS5 et de la Xbox Series X. Tout le monde y va de sa théorie ou de son pronostique à ce sujet et un ancien ponte de Xbox a une idée bien précise quant au prix de la PS5.

Directeur marketing chez Microsoft pendant près de 18 ans, Albert Penello a supervisé les lancements de toutes les consoles Xbox, de la toute première à la Xbox One X. Même s'il a depuis quitté la firme de Phil Spencer pour rejoindre les rangs d'Amazon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a de l'expérience en matière de planification tarifaire vis-à-vis d'une console.

Interrogé sur Twitter au sujet de son avis concernant le prix de la PS5, et plus particulièrement sur la possibilité que cette dernière sorte à 600 dollars, Albert Penello pense que Sony n'ira pas aussi loin qu'il avait été avec la PS3 lors du lancement de cette dernière :

Je crois en l'expression qui dit "ne jamais dire jamais." Mais il faut que je dise jamais cette fois. Il n'y a aucune chance que cette console soit à plus de 499 dollars.

Dans un second tweet, Albert Penello explique que, vu les résultats passés obtenus par les consoles PlayStation, il imagine mal Sony monter trop haut avec le prix de la PS5 :

Je ne conçois pas comment Sony pourrait passer de tarifer sa meilleure génération depuis la PS2 (la PS4, ndlr) 399 dollars, à un prix rappelant sa pire génération, la PS3, qui a été lancée à 599 dollars.

Il paraît important de préciser que lorsqu'il parle de "meilleure" et "pire" génération, Albert Penello fait référence aux résultats commerciaux réalisés par ces consoles. Il n'est pas ici question du jugement des qualités des machines.

Albert Penello rappelle également que même en tenant compte de l'inflation, les prix de lancement de la PS2 et de la PS4, les consoles de salon de Sony les plus vendues, étaient plus proches de 399 que de 499 dollars. Et c'est pour cette raison qu'il ne pense pas que le géant japonais ira au delà des 499 dollars dans le pire des cas.

Reste maintenant à découvrir les prix retenus par Sony pour les deux modèles de PS5. Si les deux versions de la PlayStation 5 sont prévus pour la fin de cette année, leur constructeur n'a pas encore indiqué quand il dévoilera leur prix.

Que pensez-vous des déclarations d'Albert Penello ? Vise-t-il juste selon vous ? Quels seront les prix des deux modèles de PS5 selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.