Ratchet & Clank Rift Apart PS5 : La mystérieuse femelle Lombax sera jouable

Sony avait pour ainsi dire mis les petits plats dans les grands afin de lever le voile sur sa nouvelle et IMMENSE console de salon jeudi dernier, et déroulé le tapis rouge à bon nombre de ses licences historiques, et les fans de plate-forme mâtinée d'action auront ainsi été ravis de retrouver le duo Ratchet & Clank, portés disparus depuis leur dernière aventure éponyme sur PlayStation 4 en 2016.

À voir aussi : PODCAST 536 : Tout sur la PS5, The Last of Us Part II et Desperados 3

S'il aura fallu se contenter d'un premier trailer pour découvrir l'univers trans-dimensionnel de Drift Apart, son point d'orgue aura sans aucun doute été atteint alors que nous découvrions en même temps que l'unité XJ-0461 se retrouvait nez-à-nez avec une femelle Lombax.

Et parce que le suspens était vraisemblablement trop insoutenable, les développeurs de chez Insomniac ont tenu à préciser que la belle serait jouable aux côtés du père Ratchet :

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG - Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

Incarnez Ratchet ET la mystérieuse femelle Lombax venue d'une autre dimension.

Voilà qui devrait apporter un peu d'oxygène à la formule élaborée en 2002, "souvent imitée, jamais égalée", comme le clamait une célèbre marque de brioches. Avec une seule et unique réplique à son actif, difficile de se prononcer sur le background de cette nouvelle héroïne, qui semble toutefois obligée d'évoluer dans un univers passablement totalitaire et un rien dystopique.

Annoncé sur PlayStation 5, Ratchet & Clank : Rift Apart, qui devrait aux dire de certains profiter de l'apport du ray-tracing, n'a pas encore précisé sa date de sortie.