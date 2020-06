Wolfstride est peut-être le jeu de Mechas que vous attendez, vidéo et images

Parmi les annonces du très prolifique Guerrilla Collective, il y en a une qui peut avoir attiré l'oeil expert des fans d'anime, et les mecs et les meufs qui aiment les Mechs. Mais vous avez oublié son nom...

Vous l'avez sur le bout de la langue ? Ne cherchez plus, ce projet en noir et blanc dans lequel on vous promet des affrontements entre robots géants, c'est Wolfstride. RPG avec des combats au tour par tour, il est développé par le studio brésilien Ota Imon, où officient deux frères daltoniens. D'où le choix de l'affichage monochrome, qui n'empêche toutefois pas une seconde de ne pas apprécier une esthétique très japonisante.

Le pitch est simple comme bonjour :

Rejoignez Dominique Shade, un ex-Yakuza et ses compatriotes dans leur quête pour dominer l'Ultimate Mech Tournament, un événement électrisant qui réunit les pilotes les plus fous et les Mechas les plus cools de Rain City. Affrontez vos adversaires dans des combats classiques au tour par tour, réparez et améliorez votre Mecha grâce aux travaux effectués par de mystérieux habitants, et combattez pour vous frayer un chemin jusqu'au sommet.

Vous aurez également à trouver des petits boulots pour prolonger votre aventure dans le tournoi et tisser des liens avec les habitants de Rain City qui vous laisseront, par exemple, laver leurs chats pour quelques deniers.

Wolfstride devrait débarquer sur PC en 2021.