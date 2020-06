Pokémon : Un nouvel épisode majeur en chantier

Pokémon, c'est toujours une affaire qui marche. Il n'est donc pas surprenant que d'autres épisodes soient prévus. Ce qui peut paraître plus surprenant en revanche, c'est que les préparations ont déjà commencé pour la suite, un peu plus de six mois après la sortie du dernier épisode majeur de la série.

Game Freak, studio japonais derrière les jeux Pokémon principaux depuis les débuts de la série, prépare actuellement "un nouvel épisode de la série Pokémon principale." Le studio a fait cette révélation alors qu'il annonçait son intention de recruter 23 personnes afin qu'elles rejoignent le coeur de son équipe.

Les candidats retenus occuperont les postes de programmeur, concepteur graphique et planificateur. Il est donc bel et bien question de rôles importants au sein de l'équipe. Bien évidemment, il est pour l'instant trop tôt pour véritablement savoir de quoi il retourne (épisode totalement inédit ? remake ?). Il est également possible de se demander si ce jeu sortira sur Nintendo Switch comme son prédécesseur ou s'il sera proposé sur ce qui viendra après.

Pour rappel, Pokémon Épée/Bouclier est disponible partout dans le monde depuis le 15 novembre 2019. Et l'intégralité du DLC prévu pour le jeu n'a pas encore été commercialisé.

Qu'aimeriez-vous voir dans un prochain jeu Pokémon ? Espérez-vous un nouvel épisode à part entière ou un remake ? Souhaitez-vous qu'il sorte sur Switch ou sur une nouvelle console Nintendo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.