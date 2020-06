GONNER 2 annoncé : Ikk, le héros qu'est bab, rempile en vidéo

Toujours lors du Guerrilla Collective, la suite de GoNNER, Rogue-like indépendant frénétique, surréaliste, et très estimé a été révélée. Ca va tirer dans tous les coins.

Raw Fury et Art in Heart ont annoncé que GONNER 2 était prévu pour cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Dans la suite du jeu de plate-forme et d'action paru initialement en 2016, très minimaliste et chatoyant visuellement, vous jouerez une fois de plus le généreux Ikk.

Après la baleine Sally, il viendra en aide à la Mort elle-même, qui a été délogée de chez elle par une étrange menace et savait parfaitement vers qui se tourner pour l'éliminer. Parce qu'on ne va pas se le cacher, l'histoire n'est prétexte qu'à un nouveau déferlement de plate-forme ardue et de shoot à tout va, avec des environnements générés aléatoirement, cela va de soi.

Et l'on nous promet aussi des mystères et des secrets....