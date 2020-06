Black Lives Matter : Humble Bundle rejoint le mouvement avec un énorme pack caritatif

Après nous avoir proposé de quoi nous occuper durant la (première) période confinatoire qui marquera de son empreinte l'année calendaire 2020, la plate-forme Humble Bundle continue de coller à l'actualité, et annonce dans la continuité de l'initiative d'itchi.io une autre destinée à soutenir le mouvement de protestation contre le racisme dans le monde.

À voir aussi : GTA Online : Des millions de dollars in-game offerts chaque mois en attendant la version PS5

Humble Bundle a ainsi mis en ligne le "Fight For Racial Justice Bundle", un regroupement multimédia d'une cinquantaine de jeux et d'une vingtaine de livres, comics et livres audio, qui reversera l'intégralité des sommes récoltées à des associations luttant contre les discriminations raciales aux États-Unis :

Black Lives Matter.



À la suite du meurtre de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et, tragiquement, de nombreux autres membres de la communauté noire, nous nous sommes associés à des développeurs, des éditeurs et des créateurs pour aider les organisations qui luttent pour l'équité raciale.

Le bundle disponible ici-même propose "$1.200 (1066€) de contenu pour $30 (26€)", et propose parmi bien d'autres Baba Is You, Hyper Light Drifter, Kerbal Space Program, FTL, Bioshock Remastered, Broken Age, My Memory of Us ou encore Neo Cab, histoire de varier les plaisirs tout en sevrant la cause. Le tout est garanti sans DRM et sans sucres ajoutés.

Si l'opération d'itch.io avait permis de récolter plus de $7 millions, le Fight For Racial Justice Bundle a déjà dé passé le million de dollars en l'espace de quelques heures, et sera disponible jusqu'au mardi 23 juin à 20 heures pétantes.

L'argent récolté par cette initiative salutaire sera reversé à trois associations : le NAACP Legal Defense Fund, qui lutte pour l'égalité via des plaidoyers et une sensibilisation du public, Race Forward, spécialisé dans la recherche sur les inégalités et The Bail Project, qui offre une assistance juridique aux plus démunis.