Black Lives Matter : Square Enix, EA, Ubisoft, Humble Bundle, EVO... apportent un soutien financier

Suite à la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, les États-Unis sont le théâtre d'une vague de protestation qui résonne à travers le monde. En réponse, des acteurs du jeu vidéo témoignent concrètement de leur solidarité envers la communauté noire.

"Black Lives Matter". Les vies noires (aussi) comptent. Ce mouvement lancé en 2013 pour protester contre les violences policières et le racisme systémique dont sont victimes les afro-américains a pris une nouvelle ampleur ces derniers jours. Le meurtre brutal et tragique de George Floyd par un policier a été le déclencheur d'une vague de manifestations partout dans le pays de Donald Trump, et dans le monde entier.

Les consciences ayant plus que jamais besoin d'être éduquées et éveillées, et les voix des protestataires entendues, des studios, éditeurs et boutiques ont décidé, en plus d'afficher un soutien sans faille, de ne pas rester les bras croisés et d'aider financièrement la cause.

Electronic Arts s'est engagé, par la voix de son PDG Andrew Wilson, à contribuer à hauteur d'un million de dollars aux organisations militant pour la justice, l'égalité et contre la discrimination dans le monde, à commencer par Equal Justice Initiative et le NAACP Legal Defense and Educational Fund. Un programme a également été ouvert pour les employés afin de doubler leurs dons durant le mois de juin, et les payer davantage s'ils se portent volontaires près des organisations locales.

D'autres, et pas des moindres ont également annoncé des dispositions :

We stand in solidarity with Black team members, players, and the Black community. We are making a $100,000 contribution to the NAACP and Black Lives Matter and encourage those who are able to, to donate. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KpHZCF6VWx - Ubisoft (@Ubisoft) June 2, 2020

Nous sommes solidaires de nos membres et joueurs noirs, et de la communauté noire. Nous faisons don de 100.000 dollars à la National Association for the Advancement of Colored People et Black Lives Matter, et encourageons ceux qui le peuvent à donner.

Aujourd'hui, nous annonçons l'ouverture d'un fonds destiné à aider l'édition des jeux conçus par des développeurs noirs.

The individual employees of Devolver Digital and the company itself have donated $65,000 in support of the Black Lives Matter movement through the link below.



We urge industry peers and partners to donate as they are able.#BlackLivesMatterhttps://t.co/6mbe9Z1xrv - Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2020

Les employés de Devolver Digital et la compagnie ont donné 65.000 dollars en soutien au mouvement Black Lives Matter à travers le lien ci-dessous. Nous exhortons l'industrie et nos pairs et partenaires à donner s'ils le peuvent.

Evo supports #BlackLivesMatter and the recent protests fighting against the police brutality that disproportionately affects Black Americans. To support the movement we are donating $7,500 each to @NAACP_LDF and @VisitLakeStreet - EVO (@EVO) June 1, 2020

EVO soutient Black Lives Matter et les récentes manifestations contre les violences policières qui qui affectent les noirs américains de façon disproportionnée. Pour le soutenir, nous donnons 7.500 dollars à NAACP et We Love Lake Street.

Des initiatives à saluer, bien évidemment, et qui devraient se multiplier.