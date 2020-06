Rainbow Six Siege : L'opération Steel Wave est disponible, son poids et détails révélés

La mise à jour pour Rainbow Six Siege vient d'être déployée sur les serveurs européens, après un délai de maintenance.

Une nouvelle saison s'ouvre pour trois mois sur Rainbow Six Siege, avec deux nouveaux opérateurs : Melusi et Ace, ainsi que la refonte de la carte House (Maison), le kit élite d'Echo et évidemment, de nombreux rééquilibrages pour apporter une toute nouvelle meta.

Les joueurs pourront donc arpenter la nouvelle version de House, avec une nouvelle section au sud, un design plus clair et deux nouveaux bomb sites à attaquer ou à défendre.

Le nouveau gadget, l'alarme de proximité, fait aussi son arrivée sur le jeu, pour plus de prise d'informations. Les joueurs vont très vite s'habituer à son bruit strident qui ne peut passer inaperçu. Les opérateurs qui peuvent l'utiliser incluent Mira, Tachanka, Rook, Castle ou encore Caveira pour toujours plus de prise d'informations.

La mise à jour pèse plus de 9 Go sur PC, c'est pourquoi on vous conseille de réserver de la bande passante pour télécharger la mise à jour !